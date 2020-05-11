İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Muğla’da AVM’ler boş kaldı

Muğla’da AVM’ler boş kaldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan ve geçen hafta açılış tarihi belirlenen alışveriş merkezleri (AVM) bugün yeniden açıldı.

Muğla’da AVM’ler boş kaldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan ve geçen hafta açılış tarihi belirlenen alışveriş merkezleri (AVM) bugün yeniden açıldı.

Menteşe'de açılan AVM'deki çok sayıda mağazanın kapalı olduğu gözlendi. Bazı mağazalardan ise az sayıda vatandaş alışveriş yaptı. Uzmanlar zorunlu olmadıkça AVM'lerde olmamayı, korona virüs tehlikesinin bitmesinin beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Muğla’da AVM’ler boş kaldı

Muğla’da AVM’ler boş kaldı

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT