SON DAKİKA! Bakan Kasapoğlu açıkladı: Güle güle harcayın...6 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D Yayın Akışı|Camdaki Kız yeni bölümüyle Kanal D'deReal Madrid'de Hazard gerilimi! Gülüştüğü anlar taraftarları çileden çıkardıATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 6 Mayıs 2021 Perşembe Müge Anlı izleHabertürk Para Gündem yayından mı kaldırıldı 6 Mayıs 2021 Perşembe ?Gülşen Bubikoğlu'ndan koronavirüs ve 20'li yaş paylaşımı6 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesintiİlave istihdama 100 bin TL kredi! Hem de 6 ay geri ödemesiz, 3 yıl vadeli! Bu fırsat pandemide bir gelir!Sivas'ta kaçak keklik avcısına ceza kesildiSadakatsiz dizisinden hayranlarını üzecek haber: Sezon finali tarihi belli oldu!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Muğla'da başı korkuluğa sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Muğla'da başı korkuluğa sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Muğla'nın Milas ilçesinde itfaiye ekipleri başı apartmanın kapı korkuluğuna sıkışan köpeği kurtarıldı.

Muğla'da başı korkuluğa sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Hayıtlı Mahallesi'ndeki bir apartmanda başı demir kapının korkuluğuna sıkışmış köpeği görenler, hayvanı kurtarmak için bir süre uğraştı.

Köpeğin başını korkuluktan çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpeğin başını sıkıştığı yerden korkuluğu keserek çıkardı.

Yara almadan kurtarılan köpek, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Muğla'da başı korkuluğa sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT