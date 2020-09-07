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Muğla'da bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gündoğan Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan M.S.'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Muğla'da bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle M.S. (38) gözaltına alındı.

Muğla'da bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gündoğan Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan M.S.'nin sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür ve hakarette bulunduğu iddiası üzerine harekete geçti. M.S., kaldığı otelde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası M.S., adliyeye sevk edildi.

 



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