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Muğla'da bir öğrenci 414 adet uyuşturucu ile yakalandı!

Marmaris'te, çantasının gizli bölmesinde 414 ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanıp, gözaltına alınan 25 yaşındaki B.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da bir öğrenci 414 adet uyuşturucu ile yakalandı!

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde bir barda garsonluk yapan üniversite öğrencisi B.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Polis ekiplerince takibe alınan B.D., dün sabah saatlerinde İzmir'e gitti.

Aynı gün gidiş ve dönüş bileti aldığı belirlenen kadın kendisini bekleyen polislerden habersiz gece saatlerinde otobüsle Marmaris'e döndü.

Muğla'da bir öğrenci 414 adet uyuşturucu ile yakalandı!

414 HAP ELE GEÇİRİLDİ

Otobüsün terminalde  durmasının ardından araçtan inen B.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Otobüs firmasının yazıhanesinin arka bölümünde üzeri ve eşyaları aranan B.D.'nin çantasında yapılan aramada baharatlarla poşetlenerek gizli bölmelere yerleştirilmiş, 414 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen ve bekar olduğu öğrenilen B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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