Muğla’da birinci olan okullar ödüllendirildi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların fiziki durumu, öğrencilerin ihtiyaç ve yemek hizmetlerine ait memnuniyeti ölçüp, iyileştirmeye açık ve güçlü olan yönlerinin ortaya çıkartılması için hayata geçirilen "Okulum Birinci" projesinin ödül töreni gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi okulların bahçelerinin, kantinlerinin ve beslenme alanlarının hijyen ve memnuniyet düzeylerinin standarda kavuşturulması için yeni uygulamaların geliştirilmesi ve eğitim ortamlarına uyarlanması amacıyla hayata geçirilen "Okulum Birinci" projesi Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Proje kapsamında "En İyi Okul Kantini", "En İyi Beslenme Alanı-Yemekhane", "En Güzel Okul Bahçesi" kategorilerinde ödüller verildi. Tören sırasında ayrıca okullar arasında hijyen ve temizliği simgeleyen "Beyaz Bayrak"ı almaya hak kazanan okullara bayrakları teslim edildi.

2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem okulum Bir (İNCİ) ödül töreninde "En İyi Beslenme Alanı - Yemekhane" kategorisinde Milas'ın Dörttepe İlk / Ortaokulu ile Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Okulu ödül aldı.

Milas'ın 127 okulundan 115'i ise Beyaz Bayrak almaya hak kazandı. Muğla genelinde "Beyaz Bayrak" alanında ilk 3'e girmeyi başaran Milas adına Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'a teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: İHA