Muğla’da bulunan iguananın yeni evi Kocaeli oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşların yol kenarında bulduğu iguana, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliği taşıyan Kocaeli'deki Ormanya'da bakım altına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarında vatandaşlar tarafından bulunan iguanaya sahip çıktı. Evde beslenilip sokağa atıldığı tahmin edilen iguanayı sahiplenen yetkililer, yapılan tedavisinin ardından Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliği taşıyan Ormanya'ya getirdi. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden iguana, şimdi korunaklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

Özel alanda parka uyum sağladı

1 haftayı aşkın bir süredir dışarıda yaşamını sürdürdüğü düşünülen iguananın, yapılan vitamin ve mineral takviyesi ile durumu stabil hale getirildi. Karantina sürecinin bitmesi ile yeni yaşam alanına yerleştirilen iguana, kısa sürede doğal yaşam parkına uyum sağladı. Çocuk hayvanat bahçesinde özel olarak alan hazırlanan alanda iguana için gerekli tüm çalışmalar yapıldı. Alanın altına kum serimi yapılarak dekoratif bitkilerle süslenirken yaşam alanına en uygun hale getirilmesi için büyük özen gösterildi. Yaşamını 26 derecede sürdürebilen iguana için yerden ısıtma ve ısı lambalarından destek alınıyor.

Kaynak: İHA