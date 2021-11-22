Muğla'da can alan kaza! Uzman çavuş cayır cayır yanarak hayatını kaybetti!

Korkunç kaza, Muğla'nın Fethiye karayolunda yer alan Ula ilçesine bağlı Kızılyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari araç ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlar bir anda alev topuna dönüştü. Tüyler ürperten kazada, uzman çavuş olduğu tespit edilen Çetin Torun hayatını kaybetti. Uzman çavuş, yangının içinde kalarak yaşamını yitirdi.

Çevrede kazaya şahit olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirilmesinin ardından adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada diğer araçtaki sürücü yaralı olarak çıkarılırken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı bağlı Komando Taburu'nda görev yaptığı bilinen uzman çavuş Çetin Torun'un ise yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Alevler içinde kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.