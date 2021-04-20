Muğla'da ciğerlerimiz yandı! Okaliptüs ağaçlarının bulunduğu 2 dönüm alan zarar gördü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yangın paniği yaşandı. Okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı, yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

Kumluova Mahallesi'nde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 tanker ile 2 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin etkin mücadelesiyle kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı