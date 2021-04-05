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  3. Muğla'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 66 kişiye ceza kesildi

Muğla'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 66 kişiye ceza kesildi

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 66 kişiye 145 bin 657 lira ceza uygulandı.

Muğla'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 66 kişiye ceza kesildi

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 66 kişiye 145 bin 657 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 462 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 2 bin 443 işletme ve 4 bin 307 araç kontrol edildi. sahillerde Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı.

Denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 66 kişiye 145 bin 657 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Muğla'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 66 kişiye ceza kesildi

Muğla'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 66 kişiye ceza kesildi

Muğla'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 66 kişiye ceza kesildi

Muğla'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 66 kişiye ceza kesildi

Muğla'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 66 kişiye ceza kesildi

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