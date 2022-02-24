AFAD'ın verilerine göre Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine Muğla'da deprem mi oldu 24 Şubat 2022? Muğla kaç şiddetinde sallandı 24 Şubat 2022? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU 24 ŞUBAT 2022? MUĞLA KAÇ ŞİDDETİNDE SALLANDI 24 ŞUBAT 2022

Akdeniz açıklarında meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar tedirgin oldu. AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre Muğla'da 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.