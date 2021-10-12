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Muğla'da deprem mi oldu? Muğla neden sallandı 12 Ekim 2021?

Son dakika haberine göre İzmir, Aydın, Alanya ve Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD,, deprem büyüklüğünün 6.3 olduğunu açıkladı. Peki Muğla'da deprem mi oldu? Muğla neden sallandı 12 Ekim 2021? İşte detaylar...

Muğla'da deprem mi oldu? Muğla neden sallandı 12 Ekim 2021?

AFAD'dan gelen bilgiye göre İzmir, Aydın, Alanya ve Muğla'da  hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o illerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "Muğla'da deprem mi oldu? Muğla neden sallandı 12 Ekim 2021?" Detaylar haberimizin devamında...

Muğla'da deprem mi oldu? Muğla neden sallandı 12 Ekim 2021?

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU? İZMİR NEDEN SALLANDI 12 EKİM  2021?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Yunanistan'ın Lasithi kentinde 12:24'te 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple İzmir, Aydın, Alanya ve Muğla illerinde de deprem hissedildi.

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