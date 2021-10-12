AFAD'dan gelen bilgiye göre Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "Muğla'da deprem mi oldu? Muğla neden sallandı 19 Ekim 2021?" Detaylar haberimizin devamında...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU? MUĞLA NEDEN SALLANDI 19 EKİM 2021?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Yunanistan'da 08.32 saatlerinde 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple Muğla ilinde de deprem hissedildi.