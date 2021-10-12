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Muğla'da deprem mi oldu? Muğla neden sallandı 21 Ekim 2021?

Son dakika haberine göre Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, deprem büyüklüğünün 4.5 olduğunu açıkladı. Peki Muğla'da deprem mi oldu? Muğla neden sallandı 21 Ekim 2021? İşte detaylar...

Muğla'da deprem mi oldu? Muğla neden sallandı 21 Ekim 2021?

Kandilli'den gelen bilgiye göre Muğla'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "Muğla'da deprem mi oldu? Muğla neden sallandı 21 Ekim 2021?" Detaylar haberimizin devamında...

Datça'da deprem mi oldu? Datça neden sallandı 21 Ekim 2021?

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU? MUĞLA NEDEN SALLANDI 21 EKİM  2021?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Akdeniz'de 12:38 saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple Muğla'da da deprem hissedildi.

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