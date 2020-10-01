Rio Ave - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Tır deposunda 260 kilogram metamfetaminKahvenin faydaları | zararlarıArif Akpınar kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?Şarkıcı Arif Akpınar, beyin tümörüne yenildiMSB duyurdu: Terör örgütüyle bağlantılı 12 kişi yakalandıAdil Gür kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nasıl?Sıcak çatışmadaki Ermenistan'da sağlık krizi!Landry Dimata kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?Muğla'da eğlence mekanına alınmayan polis, havaya ateş açtı
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Muğla'da eğlence mekanına alınmayan polis, havaya ateş açtı

Muğla'da eğlence mekanına alınmayan polis, havaya ateş açtı

Muğla'da, mesai saatleri dışındayken gitmek istediği bir eğlence mekanına alınmayan polis memuru, kapıdaki görevlilerle tartışmasının ardından belinden çıkardığı tabancayla hava ateş açtı.

Muğla'da eğlence mekanına alınmayan polis, havaya ateş açtı

Muğla'da, mesai dışındaki polis memuru, girmek istediği eğlence mekanına alınmaması nedeniyle kapıdaki görevlilerle tartıştı. Belinden çıkardığı tabancasıyla havaya 11 el ateş eden polis, meslektaşlarınca gözaltına alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Kötekli Mahallesi'ndeki eğlence mekanı önünde meydana geldi. İsmi açıklanmayan ve mesai dışında olan polis memuru, iddiaya göre, aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle mekana alınmadı. Bunun üzenine işletmenin korumaları ile polis arasında tartışma çıktı. İşletme sahipleri ise durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi. Bu sırada mekana alınmayan polis memuru, belinden tabancasını çıkarıp, meslektaşlarının engel olmaya çalışmasına rağmen havaya 11 el ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası polis, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Polis memurunun işlemlerinin sürdürüldüğü, hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Muğla'da eğlence mekanına alınmayan polis, havaya ateş açtı Muğla'da eğlence mekanına alınmayan polis, havaya ateş açtı Muğla'da eğlence mekanına alınmayan polis, havaya ateş açtı

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT