Muğla’da engelsiz plajlar artıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde yaşayan ya da tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebilmeleri için başlattığı "Engelsiz Plaj" projesi genişleyerek devam ediyor. Muğla genelinde daha önce 7 ilçede 14 Engelsiz Plajı bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ilçesinin Bitez Mahallesi'nde de "Engelsiz Plaj" projesini hayata geçirerek sayıyı 15'e çıkardı.

Engelsiz Plajlar ile deniz keyfi engel olmaktan çıkıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz Plajlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatil için Muğla sahillerine gelen yurttaşlar tarafından takdir topluyor. Şu ana kadar Muğla genelinde 15 plajda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konan engelsiz plajlarda yürüyüş platformları, özel şezlonglar ve özel soyunma kabinlerinden yararlanan engelli yurttaşlar, aileleriyle birlikte denizin keyfini engel olmadan doyasıya çıkarıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi engelli yurttaşları sahillere engelli nakil araçları ile taşıyor.

Engelli bireyler güvenle denize giriyor

Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği Engelsiz Plajlar projesi ile engelli vatandaşların sosyal yaşama daha fazla katılmalarını ve hayatın her anına dahil olabilmelerini hedefliyor. Bu nedenle Engelsiz Plajlar tenha ve uzak noktalara değil, sahil bandının tam ortasına yapılıyor. Ayrıca Engelsiz Plajlar sayesinde çocuklarının güvenle denize girmesini sağlayan aileler, rahat bir nefes alıyor.

Muğla genelinde Engelsiz Plaj sayısı 15'e çıktı

1480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da engelli bireyler için bugüne kadar 14 Engelsiz Plaj oluşturuldu. 7 ilçede 14 Engelsiz Plaj oluşturan Muğla Büyükşehir Belediyesi, son olarak Bodrum ilçesinin Bitez Mahallesi'nde Engelsiz Plaj projesini hayata geçirerek sayıyı 15'e çıkardı. 7 farklı ilçede bulunan 15 Engelsiz Plajlar şunlar;

Fethiye İnlice Halk Plajı, Fethiye Aksazlar Plajı, Dalaman Sarsala Plajı, Ortaca SARÇED Plajı, Datça Palamutbükü Halk Plajı, Datça Hayıtbükü Plajı, Datça Karaincir Plajı, Datça Hastaneönü Halk Plajı, Datça Kumluk Plajı, Ula Akyaka Halk Plajı, Milas Güllük Halk Plajı, Milas Ören Halk Plajı, Bodrum Kumbahçe Halk Plajı, Bodrum Turgutreis Halk Plajı ve Bodrum Bitez Halk Plajı.

Kaynak: İHA