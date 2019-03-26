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Muğla’da FETÖ yapılanmasına 4 tutuklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında daha önce işlem yapılan ve cezaevine giren, cezaevinden çıktıktan sonra da FETÖ terör örgütünün yeniden yapılanma faaliyetlerine devam eden 5 şüpheli Emniyetteki işleml

Muğla’da FETÖ yapılanmasına 4 tutuklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında daha önce işlem yapılan ve cezaevine giren, cezaevinden çıktıktan sonra da FETÖ terör örgütünün yeniden yapılanma faaliyetlerine devam eden 5 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan cezaevine giren ve cezaevinden çıktıktan sonra Muğla'da örgüt yapılanmasını yeniden aktif hale getirmek için faaliyette bulundukları tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda

12 bin 600 dolar, 8 bin 300 TL para ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli Muğla Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartı iye serbest bırakıldı.

Muğla’da FETÖ yapılanmasına 4 tutuklama

Muğla’da FETÖ yapılanmasına 4 tutuklama

Kaynak: İHA

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