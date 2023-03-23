Muğla'da inanılmaz olay! İntihar dediler, cinayet çıktı!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 1 yıl önce intihar ettiği iddia edilen kişinin, kızı ile kızının erkek arkadaşı cinayet zanlısı olarak tutuklanırken A.B babası hakkında çok ilginç ifadelerde bulundu

YAYINLAMA
Google News
Muğla'da inanılmaz olay! İntihar dediler, cinayet çıktı!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 1 yıl önce intihar ettiği iddia edilen kişinin, kızı ile kızının erkek arkadaşı cinayet zanlısı olarak tutuklandı.

KÜÇÜK YAŞTAN İTİBAREN BABASININ CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADIĞINI İFADE ETTİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık operasyonu kapsamında arama yaptıkları bir evde, ilçede bir yıl önce intihar ettiği iddia edilen Samet B'nin (49) kızı A.B'nin (20) isminin geçtiği evrak buldu.

Babasının intihar ettiği gün intihar girişiminde bulunduğu belirlenen A.B. gözaltına alındı.

A.B. jandarmadaki ifadesinde, küçük yaşlardan itibaren babasının cinsel istismarına uğradığını ileri sürdü.

bg369-001.jpg

"BABAMI İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İÇİN İPLE ASARAK ÖLDÜRDÜK"

Yaşadıkları nedeniyle babasını öldürmek için birçok ilacı suya karıştırıp babasına içirdiğini anlatan A.B, ifadesinde şunları kaydetti:

"Babam ölmeyince erkek arkadaşım M.K. ile plan yaptık. Erkek arkadaşım ile evimizin karşısında bulunan boş evde bekledik. Babam servis beklediği esnada dikkatini boş eve çekmek için gürültü yaptık. Sesleri duyarak boş eve doğru yöneldiği sırada arkadaşım karanlıktan faydalanarak babamı eter veya benzeri bir ilaçla bayılttı. Önceden hazırladığım insülin iğnelerini babamın vücuduna enjekte ettim. Babamı daha sonra intihar süsü vermek için iple asarak öldürdük."

A.B'nin itirafı üzerine jandarma ekiplerince anne P.B. de gözaltına alındı. A.B'nin erkek arkadaşı M.K'nin dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevinde olduğu belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. ile erkek arkadaşı M.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. P.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu!
Hatay'da korkutan kaza: Yaralılar var
Hatay'da korkutan kaza: Yaralılar var
HDP sonunda baklayı ağzından çıkardı: “Bu dönem Abdullah Öcalan’ın özgürleşme dönemidir”
HDP sonunda baklayı ağzından çıkardı: “Bu dönem Abdullah Öcalan’ın özgürleşme dönemidir”
Arazi anlaşmazlığında kan aktı: Ölü ve yaralılar var
Arazi anlaşmazlığında kan aktı: Ölü ve yaralılar var
Son Haberler
Pazarcılar birbirine girdi! Pompalı tüfeği çıkararak yan tezgahtaki pazarcıya saldırdı!
Pazarcılar birbirine girdi! Pompalı tüfeği çıkararak yan tezgahtaki pazarcıya saldırdı!
Trump'ın fotoğrafları dünyayı karıştırdı! Trump tutuklanıyor mu?
Trump'ın fotoğrafları dünyayı karıştırdı! Trump tutuklanıyor mu?
Erdoğan'ın müjdesini verdiği 7 bin 500 lira olacak En düşük emekli maaşı yasasının çıkacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın müjdesini verdiği 7 bin 500 lira olacak En düşük emekli maaşı yasasının çıkacağı tarih belli oldu
Londra Caddelerinde "Hoş Geldin Ramazan" coşkusu!
Londra Caddelerinde "Hoş Geldin Ramazan" coşkusu!
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!
Kuraklık nedeniyle sular çekildi, tarihi tren garı gün yüzüne çıktı
Kuraklık nedeniyle sular çekildi, tarihi tren garı gün yüzüne çıktı
Çok Okunanlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Muğla'da inanılmaz olay! İntihar dediler, cinayet çıktı!
Muğla'da inanılmaz olay! İntihar dediler, cinayet çıktı!
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!
En düşük emekli maaşları artırıldı, diğer emeklilerin maaşlarında da artış olacak mı?
En düşük emekli maaşları artırıldı, diğer emeklilerin maaşlarında da artış olacak mı?
Uzman isim uyardı! Ramazan ayı boyunca bu 3 hatayı sakın yapmayın!
Uzman isim uyardı! Ramazan ayı boyunca bu 3 hatayı sakın yapmayın!
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!