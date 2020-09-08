Muğla'da kadın market çalışanına şiddet! Sözlü taciz edip darp etti
Muğla’nın Milas ilçesinde mini market çalışanı olan Elif Gültekin isimli bir kadın, Kürşat Zabun isimli bir saldırganın ilk önce sözlü tacizine sonradan fiziksel şiddetine maruz kaldı. Kadının da teleskopik jop ile karşılık verdiği olayda, ardı arkası kesilmeyen yumrukların sonunda Elif Gültekin hastaneye kaldırıldı. Sosyla medyada paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alınıp serbest kalan Kürşat Zabun'a ise vatandaşlardan büyük tepki geldi. Kavga anları ise kameralara anbean yansıdı.
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