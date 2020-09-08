Muğla'da kadın market çalışanına şiddet! Sözlü taciz edip darp etti

Muğla'da Kürşat Zabun isimli bir saldırgan, market sahibi Elif Gültekin'i önce sözlü taciz etti sonra fiziksel şiddet uyguladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilen bu anların ardından Elif Gültekin hastanelik olurken serbest kalan Kürşat Zabuna ise sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.