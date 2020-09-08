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  3. Muğla'da kadın market çalışanına şiddet! Sözlü taciz edip darp etti

Muğla'da kadın market çalışanına şiddet! Sözlü taciz edip darp etti

Muğla'da Kürşat Zabun isimli bir saldırgan, market sahibi Elif Gültekin'i önce sözlü taciz etti sonra fiziksel şiddet uyguladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilen bu anların ardından Elif Gültekin hastanelik olurken serbest kalan Kürşat Zabuna ise sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

Muğla’nın Milas ilçesinde mini market çalışanı olan  Elif Gültekin isimli bir kadın, Kürşat Zabun isimli bir saldırganın ilk önce sözlü tacizine sonradan fiziksel şiddetine maruz kaldı. Kadının da teleskopik jop ile karşılık verdiği olayda, ardı arkası kesilmeyen yumrukların sonunda Elif Gültekin hastaneye kaldırıldı. Sosyla medyada paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alınıp serbest kalan Kürşat Zabun'a ise vatandaşlardan büyük tepki geldi. Kavga anları ise kameralara anbean yansıdı.

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08 Eylül 2020 Salı 14:30
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