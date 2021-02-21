Muğla'da kahreden olay: 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki çocuk, bahçelerinde tuvalet gideri olarak kullanılan çukura düşerek hayatını kaybetti.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR GÖRDÜ

Alınan bilgilere göre, evinin bahçesine oyun oynamak için çıkan 3 yaşındaki F.B., bahçede bulunan ve tuvalet gideri olarak kullanılan foseptik çukuruna düştü. Olayı gören vatandaşların durumu, çocuğun ailesine haber vermesi üzerine, aile bireyleri derhal duruma müdahale etti.

AİLE BİREYLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Küçük çocuk düştüğü foseptik çukurundan çıkarılırken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden 112 Acil Servs ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından FB.'yi İzan Özel Sağlık Hastanesi’ne sevk etti. Burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan küçük çocuk, yaşamını yitirdi.

Hastane önünde bekleyen acılı aile bireyleri, haberi alınca sinir krizi geçirdi. F.B.'nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayın yaşandığı bölgede güvenlik güçleri ve Cumhuriyet Savcılığınca inceleme ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.