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  3. Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. S.A (40) idaresindeki 48 PT 406 plakalı kamyonet, Patlangıç Mahallesi 177 Sokak'ta, Ramazan Bektaş'ın (53) kullandığı 48 F 0350 plakalı motosiklete çarptı....

Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

S.A (40) idaresindeki 48 PT 406 plakalı kamyonet, Patlangıç Mahallesi 177 Sokak'ta, Ramazan Bektaş'ın (53) kullandığı 48 F 0350 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bektaş, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bektaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen S.A, gözaltına alındı.

Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: AA

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