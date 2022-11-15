Muğla'da kan donduran kadın cinayeti! Eşini katletti, brandaya sarıp ormanlık alana bıraktı! Kayıp ihbarında bulunarak yakayı ele verdi!

Olay Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Ö.Ç., eşi S.Ç. hakkında emniyete kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili delil toplarken, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Bozyer Mahallesi Çırpı mevkiinde kayıp şahsın olduğu düşünülen kısmi deri parçası ve iskelet bulundu. Yapılan DNA testinden sonra bulunan iskelet ve deri parçalarının S.Ç.'ye ait olduğu tespit edildi.

İTİRAF ETTİ

Deliller sonrası gözaltına alınan Ö.Ç. polise verdiği ifadede, eşinin ilgisiz olduğunu, lükse düşkün olduğunu ve sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşım yaptığı için aralarında tartışma çıktığını ve aralarında arbede yaşandığını söyledi.

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Katil zanlısı eşini sol göğüs kısmından bıçaklayarak öldürdüğünü, olay sonrası kadını korkudan brandaya sararak gece ortalık sakinleştikten sonra ormanlık alana götürerek bıraktığını itiraf etti. Ekiplerin gözaltına aldığı katil zanlısı, işlemlerinin ardından tutuklanarak adliyeye sevk edildi.