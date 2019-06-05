Muğla’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Muğla-Marmaris karayolu Ula içesi Kızılağaç mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

Muğla istikametine seyir halinde olan 20 VF 259 plaka araç, bankette aracından yolcu indirmekte olan 06 BT 1801 plakalı araca ve sürücüsüne arkadan çarptı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Yardım ambulansı, Büyükşehir Menteşe İtfaiye Grup amirliği ekipleri ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan birisi hastanede yaşamını yitirdi, 7 kişi de çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

Kaynak: İHA