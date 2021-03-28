Muğla'da Kelebekler Vadisi alarmı! Valilik açıkladı: Şelale suyu herhangi bir işletme tarafından kullanılmıyor!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan ve turizmin kalbi olarak nitelendirilen, gören herkesi kendisine hayran bırakan Kelebekler Vadisi'nde bulunan şelalenin suyunun azalması üzerine ortaya, şelale suyunun tarla sulamasında kullanıldığı iddiaları atıldı.

Hürriyet gazetesinin haberiyle yankı bulan olayın ardından duruma el atan valilik yetkilileri, incelemelerin sonucunda Kelebekler Vadisi'ndeki şelalenin suyunun, herhangi bir işletme tarafından kullanılmadığının tespit edildiği bildirildi.

SUYUN TAHLİYE BORUSUNDAN AKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince bölgede araştırmada bulunulduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Faralya Mahallesi'nin girişinde bulunan alanda suyun aktığı görülmüş, bölgede iki adet su deposu bulunduğu, depoların kaynaktan gelen boruyla doldurularak mahalleye içme ve kullanma suyu olarak verildiği, su depolarının ve boruların yeni yapılmadığı, işletmelerin kapalı olması nedeniyle depoların dolu olduğu ve suyun tahliye borusundan aktığı tespit edilmiştir."

"YAĞIŞLARIN AZ OLMASI SEBEBİYLE..."

Açıklamada, Faralya Muhtarı Hasan Karaburun ile görüşülerek Hisar mevkisindeki bütün ev ve işletmelerin üst kaynaktaki su depolarından su aldığı, herhangi bir yeni boru hattı yapımının olmadığı, bu mevkide iki farklı kaynak bulunduğu, Kelebekler Vadisi'ne inen suyun daha aşağıda başka bir kaynaktan çıktığı ancak yağışların az olması sebebiyle her iki kaynakta da su akışının önceki yıllara nazaran çok daha az olduğunun öğrenildiği belirtildi.

Kaynağın suyunun herhangi bir işletme tarafından kullanılmadığı ifade edilen açıklamada, "Herhangi bir boru hattının bulunmadığı, arazi yapısı gereği kaynağın mahalleden daha aşağı kotta olması sebebiyle su alımının olmadığı tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.

ŞELALEDEN KAÇAK SU KULLANIYORLAR İDDİASI

Hürriyet'in haberine göre, Ölüdeniz’deki, 80’den fazla kelebek türünün yaşadığı Kelebekler Vadisi’ne tam ortasından dökülen ve yaklaşık 50 metrelik bir mesafe kat ettikten sonra denizle buluşan şelaleye, Babadağ eteklerindeki kırsal Faralya Mahallesi Güdürümsü mevkisindeki kaynaktan çıkarak gelen suyun son dönemde azalması üzerine, Faralya Mahallesi sakinlerinin, aralarında para toplayıp, 1988 yılında bölgeye su deposu yaptırdığı iddia edildi.

Kaçak yerleştirilen borularla evlerine su çektiği iddia edilen mahalle sakinlerinin tarlalarını da buradan suladığı ve tam 33 yıl boyunca 200 haneli, 568 nüfuslu Faralya Mahallesi’ndeki evler ile işletmeler tarafından kaçak su kullanıldığı öne sürüldü.