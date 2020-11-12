Muğla'da kız arkadaşını öldüren astsubay ardından intihar etti

Kötekli Mahallesi'nde kız arkadaşı Hafize G. ile birlikte yaşayan astsubay Volkan E'nin kaldığı daireden silah sesi duyan komşuları, durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler tarafından silahla vurulmuş halde hareketsiz bulunan Volkan E. ve Hafize G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İl Jandarma Komutanlığında görevli Volkan E'nin, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Hafize G'yi tabancasıyla öldürdüğü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÖLDÜRDÜĞÜ KIZ ARKADAŞI EVLİ ÇIKTI

Sabah'tan Hayrettin Şaşmazın haberine göre, astsubay Volkan Erdem ve Hafize Günakın, 3 ay önce tanıştı ve 1 ay önce de aynı evde yaşamaya başladı. Erdem ve Günakın arasında son günlerde kıskançlık yüzünden olduğu öne sürülen tartışma yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Günakın ayrılmak istedi. Ayrılmak istemeyen Erdem, Günakın'ı önce göğsünden bıçakları, sonra da başından silahla tek el ateş ederek öldürdü. Erdem aynı silahla intihar etti.

Hafize Günakın'ın eşinden ayrı yaşadığı, boşanma davasının ise devam ettiği öğrenildi.