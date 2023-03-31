Muğla'da korkunç olay! 3 poşete sıkıca bağlanmış bir köpek bulundu!

Muğla'da bir vatandaş yol kenarında ağzı sıkıca bağlanmış bir poşet gördü. Poşetin hareket ettiğini fark eden vatandaş ise poşetin ağzını açmaya çalıştığında 3 poşetin içine konulan yavru köpek olduğunu gördü.

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Muğla'da korkunç olay! 3 poşete sıkıca bağlanmış bir köpek bulundu!

Olay, Muğla'nın Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi Sorumlusu Fırat Güvençli, bakımevine yakın bir noktada telefonla konuşmak için durduğu sırada otların arasında kımıldayan poşeti gördü. Poşeti kontrol eden Güvençli, yürek sızlatan manzara ile karşılaştı. 3 kalın çöp poşeti içerisine konulan yavru köpeği kurtaran Fırat Güvençli, minik köpeği bakımevine getirdi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da korkunç olay! 3 poşete sıkıca bağlanmış bir köpek bulundu!

KÖPEĞİN DURUMU İYİ

Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ahlak, ar, haya, utanma, vicdan, haysiyet yoksunu bir şahıs tarafından Turgutreis Bakımevi yoluna ağzı bağlı üç kalın çöp poşeti içinde atılan yavru köpek tamamen tesadüf neticesi bulundu. Bakımevleri Sorumlusu Fırat Güvençli, bugün mesai bitimi çıkmış, araba kullanırken gelen telefon üzerine rahat konuşabilmek için arabayı kenara çekiyor. O sırada da otların, bitkilerin arasında kımıldayan poşeti görüyor. Arabadan inip poşete doğru yürürken ağlama sesini duyunca hemen yaklaşıp, poşetleri kesip, yavruyu çıkartıp, kurtarıyor. Minik yavru şimdi Turgutreis Bakımevi’nde” ifade etti.

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