Muğla'da korkunç olay! 'Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım' diyerek saldırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi’nde meydana gelen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan ve olayın gerçekkeştiği 19 Ocak Çarşamba günü izinli olan Zeynep Özcan, evine gireceği esnada 45 yaşındaki Yunus Tarhan ile karşılaştı.

Ayağında ve kollarında yaralar olan adam, Özcan'dan yardım istedi. Bu durumdan rahatsız olan ve Tarhan'dan şüphelenen Özcan yardım edemeyeceğini ifade ederek isterse taksi çağırabileceğini söyip evine girdi.

"BANA YARDIM ETMEN LAZIM YOKSA KÖTÜ OLUR" DİYEREK TEHDİT ETTİ

İddiaya göre, Yunus Tarhan, evin penceresindeki sinekliği bıçakla kesip elini içeriye sokarak "Bana yardım etmen lazım yoksa kötü olur" diye tehdit etti. Kapıyı açarak saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Özcan, Yunus Tarhan’nın bıçaklı saldırısına uğradı.

Özcan’ın çığlıklarını duyan çevredekiler ve o sırada işten gelen kadının eşi yardıma koştu. Uzun süre Özcan’ı darbeden ve bıçakla yaralayan Yunus Tarhan’nın saldırı sırasında "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" dediği öne sürüldü. Kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde 15’ten fazla bıçak yarası olan Zeynep Özcan, hastaneye kaldırıldı. Tarhan ise bir kişiye ait otomobille kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarhan çıkarıldığı mahkemede verdiği ifadesinde "Canım öyle istedi ondan dolayı saldırdım" dediği öğrenildi. Tarhan tutuklanarak cezaevine konuldu.