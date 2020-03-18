Muğla’da maske üretimi başlıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Korona Virüs önlemleri kapsamında Muğla'da ilk maske üretimi gerçekleştiriliyor.

Maske ve dezenfekte üretimi için çalışmaları başlatan MEB , hem N95 standardında maske hem de basit cerrahi maske üretimi için 14 pilot il seçmişti. 14 ilde bulunan 30 okulda cerrahi maske üretme kararı verilmişti. Yoğun talep üzerine Muğla, Bartın, Denizli, Kayseri, Manisa, Mersin, Tekirdağ'dan da birer meslek lisesi, cerrahi maske üretiminde pilot il kapsamına alındı. Alınan bilgiye göre Muğla'da maske üretimi yapılabilmesi için gerekli malzemenin temin edilme aşamasında olduğu, üretimin ise önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA