Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge biriminin hazırladığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan "Muğla'da Mesleki Eğitimi Geliştirme-İnovasyon Eğitimi Projesi" protokolü imzalandı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı Muğla Ofisinde gerçekleşen imza törenine Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal Güney Ege Kalkınma Ajansı Muğla Ofisi yetkilileri katıldı.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, "proje kapsamında Muğla ilinin 13 ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan teknik müdür yardımcıları ve meslek dersi öğretmenlerinin oluşturduğu 20'şer kişilik 5 gruba Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde eğitim merkezi olarak belirlediğimiz 5 ilçede toplam 120 saatlik inovasyon eğitimi verilecektir. Her bir grup 1 hafta boyunca toplamda 24 saat eğitim alacaktır. Mesleki eğitimin kalitesinin arttırılması için yapılacak bu çalışmalar ile Milas'ımıza, Muğla'mıza ve ülkemize daha nitelikli meslek elemanları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Emeği gecen başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge birimi olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA