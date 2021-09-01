Muğla'da mide bulandıran olay! 2 çocuğa cinsel istismar olayında 3 çocuk gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre olay 28 Ağustos Salı günü Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde meydana geldi. 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğun birbirlerine cinsel davranışlarda bulunmalarının yanı sıra çıplak oldukları görüldü. Olaya ilişkin yapılan çalışma sonucunda istismar olayının gerçekleşmesinde sorumlu olduğu belirlenen 15 yaşlarındaki B.F.Z. ve M.D.Ç.'nin yanı sıra 12 yaşındaki S.Ş. gözaltına alındı.

Söz konusu olay hakkında yazılı açıklama yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı şu ifadeleri kullandı:

"28 Ağustos tarihinde Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ilk kabul biriminde 2016 doğumlu A.Ö. ve 2017 doğumlu S.N.K'nin birbirlerine cinsel davranışlarda bulundukları ve çıplak vaziyette görüldükleri, söz konusu cinsel istismar olayının gerçekleşmesinden sorumlu kişilerin 2006 doğumlu M.D.Ç., 2006 doğumlu B.F.Z. ve 2009 doğumlu S.Ş. olduğu kurum amiri tarafından bildirilmesi üzerine öğrenilmiş ve derhal olayla ilgili soruşturma başlatılarak M.D.Ç., B.F.Z. ve S.Ş. gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."