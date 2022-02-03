Muğla'da öğrenci servisi kaza yaptı, 12 yaralı!

Aydın’ın Söke ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasına katılmak için Muğla Milas'tan yola çıkan ve içerisinde öğrencilerin bulunduğu 48 S 4083 plakalı minibüsün dönüş yolunda Milas’ın Eğridere Yol Kavşağı’nda kontrolden çıkarak kaza yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Kazada minibüs içerisinde yer alan 12 öğrenci yaralandı.

21 ÖĞRENCİDEN 12'Sİ YARALANDI

Karşı şeride geçerek yan yatan minibüsün içerisinde bulunan 21 öğrencinin bulunduğu 12’si yaralandı. Olayın sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından 11 öğrenci Milas Devlet Hastanesi’ne 1 öğrenci ise özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

KAYMAKAMIN OĞLU DA YARALANDI

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, kazanın ardından yaptığı bilgilendirme açıklamasında öğrencilerin durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Meydana gelen kazada aracın içerisinde Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’nin oğlunun da yer aldığı ve yaralandığı öğrenildi. Köprücük kemiği kırılan Kaymakam Böke’nin oğlunun tedavisi devam ediyor.