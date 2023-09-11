Muğla’da okullar bölgesinde denetimler üst seviyede

Muğla İl Jandarma Komutanlığı öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevrelerinde ve okullar bölgesinde denetimlerini sıkılaştırdı.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması ile birlikte Muğla İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik timleri tarafından sorumluluk sahasında bulunan okullarda görevli öğretmenlerin ve eğitim gören öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini icrası hedefleniyor. Bu çerçevede trafik timleri tarafından servis araçlarının denetimi ile servis şoförlerinin kontrolleri yapılırken, asayiş timleri tarafından okul çevresi bulunan internet cafe, kahvehane, oyun salonları, alkollü içki ve sigara satışı yapılan işletmelerde gerekli kontroller yapılarak öğretmen ve öğrencilerin güvenli eğitim ve öğretim ortamının sağlanması için tüm tedbirler alındı.

Yeni eğitim öğretim yılı yolunca öğrencilerin güven içerisinde eğitimlerine devam etmesi için Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın denetim, kontrol, eğitim ve seminere aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)