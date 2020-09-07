Gökhan Töre'nin yeni takımı belli olduİş adamına şantaj yaptığı iddia edilen gazeteci gözaltına alındı!20:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 7 Eylül HADİ joker kodu nedir?On Numara çekiliş sonuçları 7 Eylül 2020 (MPİ)Yerel gazete sahibi rüşvet alırken yakalandıBayburt'un neyi meşhur? Bayburt'ta ne yenir? | Gezilecek yerlerİzmir'de binlerce balık oksijen yetersizliği nedeniyle öldüMuğla'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.Ankara'da soygun: 4.4 milyon lira kayıp varMuğla'da bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Muğla'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Yemişendere Mahallesi'nden 3 Eylül'de yürüyüşe çıktığı ormanlık alandan geri dönmeyen 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir'i arama çalışmasına devam edildi. Arama çalışmalarına havadan polis helikopteri de destek verdi

Muğla'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kadını arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

Yemişendere Mahallesi'nden 3 Eylül'de yürüyüşe çıktığı ormanlık alandan geri dönmeyen 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir'i arama çalışmasına devam edildi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmasında henüz bir bulguya rastlanılmadı.

Bunun üzerine bölgeye Muğla Jandarma Komutanlığı ve AFAD'ın yanı sıra komando taburu, AKUT ve Bodrum 911 Arama Kurtarma ekipleri de gönderildi. Gönüllülerin de destek verdiği arama çalışmalarında yer alan 200 kişilik ekip, geniş bir alanı tekrar taramaya başladı.

Arama çalışmalarında 3 jandarma iz takip köpeği ve 3 drone da kullanılıyor.

Ekipler, özellikle tarım arazileri, ormanlık alanlar, dere kenarları, sarp arazi, kanyon ve ağaç diplerinde arama çalışmasını yoğunlaştırdı.

Bugün yürütülen arama çalışmalarına polis helikopteri de destek verdi.

Yemişendere Mahallesi'nden 3 Eylül'de yürüyüşe çıktığı ormanlık alandan geri dönmeyen 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir'den haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istemişti.


 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT