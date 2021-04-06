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  3. Muğla'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

Muğla'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gerçekleşen kazada otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

Mehmet Dağlı (80) idaresindeki 48 HB 294 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Urluca mevkisinde Onur Ç. yönetimindeki 48 AEY 134 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobildeki Emine Dağlı ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Onur Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Muğla'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

Muğla'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

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