Muğla'da tarihi tüfek operasyonu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser değeri taşıyan 14 av tüfeği ile 3 piyade tüfeği ele geçirildi.

Muğla ve Yatağan jandarma komutanlıklarının istihbarat çalışması sonucunda, Yatağan ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi'nde tarihi eser değeri taşıyan tüfek bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 değişik ebat ve özellikte etnografik eser niteliği taşıyan 14 av tüfeği ve 3 değişik ebat ve özellikte tarihi eser niteliği taşıyan piyade tüfeği ele geçirildi. Tüfekleri evlerinde saklayan A.M.Ç ve F.Ç gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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DHA