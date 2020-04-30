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Muğla'da Türk kara sularına itilen bottaki 5 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen bottaki 5 sığınmacı kurtarıldı. İnce Burun açıklarında Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye...

Muğla'da Türk kara sularına itilen bottaki 5 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen bottaki 5 sığınmacı kurtarıldı.

İnce Burun açıklarında Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Datça açıklarındaki 5 Pakistan uyruklu, güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA




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