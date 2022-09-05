Muğla'da yaşanan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: Ege'nin güneyi kıpır kıpır!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgiye göre; Muğla'nın Ula ilçesinde sarsıntı hissedildi. Kandilli sarsıntının şiddetini 3,7 olarak kaydederken, AFAD 3,6 olarak bildirdi. Depremin hemen sonrasında Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür Ege’nin güneyindeki fay bölgelerindeki harekete dikkat çekti ve yaptığı paylaşımla ‘Muğla’nın güneyi kıpır kıpır’ uyarısında bulundu.

"KIPIR KIPIR"

Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege'de yarattığı gerilmenin bir göstergesi. Sevgiyle” ifadelerine yer verdi.