Muğla’da yeni eğitim-öğretim yılı güvenlik tedbirleri toplantısı

16 Eylül tarihinde başlayacak olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi amacıyla, alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri konulu toplantı, Muğl Valisi İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi', Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Çocuk trafik eğitim parklarında verilen uygulamalı faaliyetlerin eğitim/öğretim dönemi boyunca etkin olarak yürütülecek. Toplantıda, çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimini güvenli bir ortamda sürdürebilmesi amacıyla özellikle başta uyuşturucu maddeler olmak üzere narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, okul yakın çevresinde ve dışında bulunan mekanlar göz önünde bulundurularak denetim faaliyetleri ile algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarının önlenmesi konularında gerekli tüm tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)