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  3. Muğla'da zabıta Ramazan ayında denetimlerini sıkılaştırdı

Muğla'da zabıta Ramazan ayında denetimlerini sıkılaştırdı

Ramazan ayı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri, ekmek üretimi yapan fırınlar ile, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Muğla'da zabıta Ramazan ayında denetimlerini sıkılaştırdı

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu mamüller ruhsat faaliyet konulu işletmelerde, İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan ayı Kovid-19 tedbirleri genelgesi kapsamında belirtilen kriterler başta olmak üzere hijyen ve ekmek gramajı denetimleri gerçekleştiriyor. Gerçekleşen denetimlerde işletmeler Kovid-19 tedbirlerine uymaları konularında uyarılırken, genel temizlikleri yetersiz olan, tedbirlere uygun kriterleri sağlayamayan bazı işletmeler hakkında ise idari işlem uygulanıyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Muğla'da zabıta Ramazan ayında denetimlerini sıkılaştırdı

Muğla'da zabıta Ramazan ayında denetimlerini sıkılaştırdı

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