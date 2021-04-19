Muğla'da zabıta Ramazan ayında denetimlerini sıkılaştırdı

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu mamüller ruhsat faaliyet konulu işletmelerde, İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan ayı Kovid-19 tedbirleri genelgesi kapsamında belirtilen kriterler başta olmak üzere hijyen ve ekmek gramajı denetimleri gerçekleştiriyor. Gerçekleşen denetimlerde işletmeler Kovid-19 tedbirlerine uymaları konularında uyarılırken, genel temizlikleri yetersiz olan, tedbirlere uygun kriterleri sağlayamayan bazı işletmeler hakkında ise idari işlem uygulanıyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI