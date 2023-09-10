Muğla’dan 4 kişilik UMKE ekibi Fas depremi için yola çıktı

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'den ilk kurtarma ekibi Sağlık Bakanlığı koordinesinde yola çıkıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Muğla’dan 4 kişilik UMKE ekibi Fas depremi için yola çıktı

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'den ilk kurtarma ekibi Sağlık Bakanlığı koordinesinde yola çıkıyor.

Kuzey Afrika ülkesi Fas'da dün Perşembe günü yerel saatle 23.10'da merkez üssü ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesinde yerin 8 kilometre derinliğinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son 120 yılın en şiddetli depremi olarak kayıtlara geçen deprem sonrası ölü ve yaralı sayısı her sat artıyor.

G20 Liderler zirvesi için Hindistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dost ve kardeş ülke Fas'a yardıma hazır olduklarını açıklamasının ardından Fas'a ilk yardım ekibi Ankara'da toplanıyor. Türkiye'nin değişik illerinden Sağlık Bakanlığı koordinesinde toplanan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri Fas'a hareket edecek.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Medikal Kurtarma biriminden Fas'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 4 kişilik ekip gece saatlerinde Ankara'ya hareket etti. Muğla UMKE biriminin deneyimli dört ekibi önce Ankara, ardından uçak ile Fas'a hareket edecek. Muğla UMKE ekibinin Fas'taki deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarında görev alacaklar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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