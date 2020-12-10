Muğla'dan vicdansızlık görüntüleri! Köpeği aracıyla yok etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolda son sürat hız yapan bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolun diğer tarafına fırlayan köpeğin o anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken sürücü ise durmadan yoluna devam etti.