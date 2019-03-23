Muğlalı gençler Beşkaza Meydanı'ndan Madde bağımlılığını dikkat çektiler

Muğla'nın Fethiye İlçesinde Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Uluslararası Gençlik Merkezleri tarafından madde bağımlılığına karşı farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte madde bağımlılığının tüm evreleri canlandırılarak farkındalık oluşturuldu.

Beşkaza Meydanı'ndan düzenlenen etkinlikte, gönüllü gençler madde bağımlılığın gençler üzerindeki etkilerini sahneledi.

Madde bağımlılığın etkisini canlandırına gençler,ı gerçeğini aratmayan anlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Gençlik lideri Ayşe Karanlık, yaptığı açıklamada, merkez bünyesinde birçok sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştirildiğini, gönüllü gençlerin bilinç ve farkındalık oluşturmak için de çalışma yaptığını söyledi.

Muğla maalesef madde kullanımının gençler arasında yaygın olduğu illerin arasında yer aldığını ifade eden Karanlık". Gençlerin arasında yer alan gönüllü gençler, bir farkındalık simülasyonu düzenledi. Bir gencin maddeyle tanışma anı tanıştıktan sonra ise başına gelecekleri evre evre anlatan bir senaryo canlandırdılar." dedi.

Senaryonun izleyenleri madde kullanımına teşvik etmediğini vurgulayan Karanlık, canlandırmanın bir gence maddeyi kullanırsa başına neler gelebileceğini gösterdiğini dile getirdi.

Karanlık, senaryoyla olayın ne kadar kötü olduğunu sadece izleyen gence değil, ailesine de göstermeyi amaçladıklarını anlattı.

Çocuğunun bir sigara kullanıcısı ya da internet bağımlılığına doğu gittiğinin farkında olmayan velillerin olduğunu belirten Karanlık, bu tür küçük dramatik canlandırmalarla herkeste farkındalık yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.