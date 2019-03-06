Muğlalı yazar Hakan Güngör ve Bülent Ulus o eylemi kitaplaştırdı

Muğlalı yazar Hakan Güngör ve Bülent Ulus, Demokrat Parti iktidarı döneminde Ankara'da "beşinci ayın beşinde, saat beşte, Kızılay'da" anlamına

gelen 555K eylemini kitaplaştırdı. Cemal Süreya, Altan Öymen gibi isimlerin başlatanlar arasında yer aldığı eylemin perde arkasını anlatan "Parola 555K: Bir Başkaldırının Sıradışı Öyküsü" kitabı Kor Kitap'tan çıktı.

Altan Öymen: "En tartışmalı döneme yeni bir ışık tutuyor"

Parola 555K: Bir Başkaldırının Sıradışı Öyküsü"nün önsözünü Altan Öymen, sunuş yazısını ise Aydın Çubukçu yazdı. Altan Öymen önsözde, "Bu kitap, o zamanı anlatan kitaplar içinde en kapsamlı belgelerden biri olacak. "Parola 555K" siyasal hayatımızın en tartışmalı döneminin birçok yönünün aydınlanmasına yeni bir ışık tutuyor ve yakın tarihimizle ilgili olarak yapılan yanlışlıkların ve çarpıtmaların düzeltilmesine önemli bir katkı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Aydın Çubukçu ise sunuş yazısında, "Özellikle sosyalist eğilimli gençlik hareketi içinde "Milli Demokratik Devrim" görüşünün egemen hale gelmesiyle 555K gençliğinin artık otuzlu yaşlarını yaşayan "eski genç" üniversiteli militanları, kolayca Dev-Genç içinde yer bulabildiler" diyerek 555K eylemin öğrenci hareketlerine etkisini anlattı.

Bülent Ulus ve Hakan Güngör'ün toplam 10 bin sayfayı aşan, dönemi anlatan araştırma kitapları, anılar, dokümanlar, yine binlerce sayfa gazete ve dergiyi tarayarak, ayrıca döneme ilişkin görüşmeler yaparak kaleme aldığı "Parola 555K: Bir Başkaldırının Sıra Dışı Öyküsü" Türkiye tarihinin ilk ve en önemli öğrenci eylemlerinden birini, hürriyet talebini ve mücadeleyi bir roman atmosferiyle anlatıyor.

Kaynak: İHA