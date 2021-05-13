Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını!

Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangının çıkma nedeni henüz belirlenemezken bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin kısa sürede yayıldığı aktarıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ve yangın söndürme işçileri tarafından yangına müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.