Muğla'nın Büyükşehir belediyesi, yaptığı alt yapı yatırımları ile dikkat çekiyor

Muğla'nın Büyükşehir statüsü kazanması ile birlikte 31 Mart 2014 tarihinde kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaptığı alt yapı yatırımları ile dikkat çekiyor.

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Muğla'nın Büyükşehir belediyesi, yaptığı alt yapı yatırımları ile dikkat çekiyor

Muğla'nın Büyükşehir statüsü kazanması ile birlikte 31 Mart 2014 tarihinde kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaptığı alt yapı yatırımları ile dikkat çekiyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana il genelinde 2 Bin km uzunluğunda içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yaparak şehrin altyapı eksiklerini tek tek gideriyor.

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1 MİLYAR 541 BİN TL ALTYAPI YATIRIMI TAMAMLANDI

Birçok mahallenin içme suyu hatlarını yenileyen, içme suyu olmayan mahallelere yeni içme suyu hattı yapan MUSKİ ekipleri, il genelinde bugüne kadar 1 Milyon 602 bin 54 metre uzunluğunda içme suyu hattı, 499 bin 794 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 26 bin 780 metre uzunluğunda ise yağmur suyu hat çalışması gerçekleştirdi. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu gibi altyapı çalışmalarını sürdüren MUSKİ Genel Müdürlüğü, Muğla'nın altyapısını güçlendirmek için kurulduğu günden bu yana da 1 Milyar 541 bin 494 TL yatırım yaptı. Bunun yanı sıra Bodrum başta olmak üzere Fethiye, Dalaman, Datça, Yatağan gibi şehrin farklı ilçelerinde de dev altyapı yatırımları sürüyor.

Muğla'nın Büyükşehir belediyesi, yaptığı alt yapı yatırımları ile dikkat çekiyor

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