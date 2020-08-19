Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 21.36'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 62.30 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada meydana gelen depremin şiddeti 3.9 olduğu ve yerin 72.4 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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