AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Muğla'da 3.6 şiddetinde deprem
AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada meydana gelen depremin şiddeti 3.9 olduğu ve yerin 72.4 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 21.36'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 62.30 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada meydana gelen depremin şiddeti 3.9 olduğu ve yerin 72.4 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
AFAD'ın paylaşımı:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 19, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Akdeniz, 1.58 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 19.08.2020, 21:36:22 TSİ
Enlem : 36.6748 N
Boylam : 28.2288 E
Derinlik : 62.30 km
Detay : https://t.co/GyvjG9njsP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 19, 2020
OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) https://t.co/q7DQgPBgIM
19.08.2020, 21:36:20 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 72.4 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.