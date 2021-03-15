Ege Denizi açıklarında 3,1 şiddetinde deprem!Cinnet geçiren öz anne korku dolu anlar yaşattı!Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabaha karşı korkutan deprem!Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? | Exxen Survivor birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartlar neler?Cinayet gibi kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandıSon dakika: Cerablus ve Bab'da 2 ayrı noktaya balistik füzeli saldırı!Hawk-Eye sahibi kim? Hawk-Eye var sistemi operatörlerini kim atıyor? Hangi kriterlere göre atıyor?Memphis Depay kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Twitter, Depay'in ilk adını yazanları engelliyor mu? | Twitter Depay'in ilk adını yazanları neden engelliyor? | Memphis Depay kimdir?Müslümanların hayatını olumsuz etkileyecek! Fransa'da İslamofobi ve ayrılıkçı yasa tasarısına protesto
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabaha karşı korkutan deprem!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabaha karşı korkutan deprem!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 04.55'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabaha karşı korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi twitter hesabında yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 04.55'te 4.2 şiddetinde deprem kaydedildi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT