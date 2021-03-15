Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabaha karşı korkutan deprem!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 04.55'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi twitter hesabında yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 04.55'te 4.2 şiddetinde deprem kaydedildi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM: Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 04.55'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) March 15, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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