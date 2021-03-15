Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabaha karşı korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi twitter hesabında yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 04.55'te 4.2 şiddetinde deprem kaydedildi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

#DEPREM: Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 04.55'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) March 15, 2021