Muğla'nın Ortaca ilçesinde endişe veren görüntü! Kıyaya 3-4 metre mesafede köpek balıkları görüntülendi

Türkiye'nin tatil kentlerinden olan Muğla'da tedirgin eden bir görüntü kaydedildi. Ortaca ilçesinde dalgıçlık yapan vatandaşlar sahilde açık mesafede camgöz ve kum türü köpek balıkları gördü.

Sarıgerme Plajı'nda çekilen görüntülerde köpekbalıklarının boylarının 3 metre olduğu iddia edildi. Köpek balıklarını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"KIYIYA BU KADAR YAKIN İLK KEZ GÖRÜYORUZ"

Servet Şimşek, 6 köpek balığını görüntülemesine ilişkin olarak,'' Sahilden açık mesafede camgöz ve kum türü köpekbalıkları görüyorduk. Ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez görüyoruz. Büyük bir şaşkınlık içerisindeyim'' diye konuştu.