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Muğlaspor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Muğlaspor, Kozan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Muğlaspor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Muğlaspor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Muğlaspor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında Muğlaspor sahasında Kozan Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Muğlaspor - Kozan Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.

Muğlaspor  Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Muğla Atatürk Std. - Muğla

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00

Muğlaspor Kozan Spor Maçının Hakemleri
Mikail Cihangir(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Adnan Akbulut(2. Yardımcı Hakem), Veysel Yamaç(dördüncü Hakem)

MUĞLASPORMuğlaspor

Muğlaspor İlk 11
25. Barış Başkan, 10. İbrahim Can Köse, 35. Taner Çekiç, 41. Emre Okur, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 53. Fatih Gültekin, 55. Burçin Yüksel, 77. Emre Yıldırım, 81. Muhammed Emel, 90. Barış Sungur, 99. Osman Kocaağa

Yedekler
70. Hasan Çelebi, 17. Erol Aydın, 21. Muhammet Mustafa Gundak, 29. Emirhan Çalışkan, 31. Berkant Kavzar, 75. Gürkan Başkan, 88. Volkan Serim

Teknik Sorumlu
Mehmet Akbulut

Goller
Emre Okur,72.dk (p)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Taner Çekiç 79.dk, Osman Kocaağa 55.dk, Ömer Faruk Canbirdi 46.dk, Barış Sungur 46.dk, Muhammed Emel 79.dk

Oyuna Girenler
Muhammet Mustafa Gundak 79.dk, Volkan Serim 55.dk, Erol Aydın 46.dk, Berkant Kavzar 46.dk, Emirhan Çalışkan 79.dk

KOZAN SPORKozan Spor

Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 6. Oğuzhan Gençer, 8. Özcan Atalay, 9. Muzaffer Özcanlı, 15. Mustafa Çiçekli, 19. Sirac Susancak, 27. Erdal Kaya, 37. Mustafa Çay, 45. İlkay Gül, 47. Ahmet Çelik, 98. Hakan Can Çimen

Yedekler
66. Toprak Uçar, 3. Mehmet Berkant Yaylan, 12. Canpolat Çelik, 18. Yiğit Gümüş, 20. Yiğit Kadıoğlu, 67. İbrahim Burak Doğan, 90. Mehmet Ali Can

Teknik Sorumlu
Ramazan Silin

Goller
Ahmet Çelik,19.dk (f), Muzaffer Özcanlı,50.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Muzaffer Özcanlı 32.dk, Sarı Kart Hakan Can Çimen 71.dk, Sarı Kart İlkay Gül 90+2.dk, Sarı Kart Mustafa Çay 86.dk, Sarı Kart Mustafa Çiçekli 20.dk, Sarı Kart Ahmet Çelik 78.dk, Sarı Kart Özcan Atalay 63.dk

Oyundan Çıkanlar
Muzaffer Özcanlı 82.dk, Oğuzhan Gençer 82.dk, Erdal Kaya 46.dk, Özcan Atalay 66.dk

Oyuna Girenler
Mehmet Ali Can 82.dk, Canpolat Çelik 82.dk, Yiğit Gümüş 46.dk, Yiğit Kadıoğlu 66.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Düzcespor25145640264714
2Adıyaman 1954 SK261211331174714
368 Aksaray Belediyespor25136630164514
41954 Kelkit Bld.Spor2612862819449
5Bursa Yıldırımspor25127632204312
6Bayrampaşa25116837253912
752 Orduspor FK26911638243814
8Alanya Kestelspor258982929330
9Siirt İl Özel İdare268810213732-16
10Modafen258611283130-3
11Karaköprü Belediyespor256118313429-3
12Kozan Spor FK266119162129-5
13Bergama Belediyespor256109263228-6
14Silivrispor2661010233628-13
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor257612304027-10
16Sultanbeyli Bld.267415193325-14
17Muğlaspor252914193815-19

Fikstür

21.03.20211954 Kelkit Bld.Spor2-2Karaköprü Belediyespor
21.03.202168 Aksaray Belediyespor0-2Bayrampaşa
21.03.202152 Orduspor FK3-0Kestelspor
21.03.2021Sultanbeyli Bld.1-0Bursa Yıldırımspor
21.03.2021Muğlaspor1-2Kozan Spor FK
21.03.2021Modafen4-0Silivrispor
21.03.2021Bergama Belediyespor3-1Siirt İl Özel İdare
21.03.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor0-0Adıyaman 1954 SK
Tayfun Altuntaş
Editör
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