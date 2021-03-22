Muğlaspor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Muğlaspor, Kozan Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Muğlaspor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Muğlaspor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında Muğlaspor sahasında Kozan Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Muğlaspor - Kozan Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi.
Muğlaspor Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Muğla Atatürk Std. - Muğla
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00
Muğlaspor Kozan Spor Maçının Hakemleri
Mikail Cihangir(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Adnan Akbulut(2. Yardımcı Hakem), Veysel Yamaç(dördüncü Hakem)
Muğlaspor İlk 11
25. Barış Başkan, 10. İbrahim Can Köse, 35. Taner Çekiç, 41. Emre Okur, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 53. Fatih Gültekin, 55. Burçin Yüksel, 77. Emre Yıldırım, 81. Muhammed Emel, 90. Barış Sungur, 99. Osman Kocaağa
Yedekler
70. Hasan Çelebi, 17. Erol Aydın, 21. Muhammet Mustafa Gundak, 29. Emirhan Çalışkan, 31. Berkant Kavzar, 75. Gürkan Başkan, 88. Volkan Serim
Teknik Sorumlu
Mehmet Akbulut
Goller
Emre Okur,72.dk (p)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Taner Çekiç 79.dk, Osman Kocaağa 55.dk, Ömer Faruk Canbirdi 46.dk, Barış Sungur 46.dk, Muhammed Emel 79.dk
Oyuna Girenler
Muhammet Mustafa Gundak 79.dk, Volkan Serim 55.dk, Erol Aydın 46.dk, Berkant Kavzar 46.dk, Emirhan Çalışkan 79.dk
Kozan Spor İlk 11
1. Engin Tuna, 6. Oğuzhan Gençer, 8. Özcan Atalay, 9. Muzaffer Özcanlı, 15. Mustafa Çiçekli, 19. Sirac Susancak, 27. Erdal Kaya, 37. Mustafa Çay, 45. İlkay Gül, 47. Ahmet Çelik, 98. Hakan Can Çimen
Yedekler
66. Toprak Uçar, 3. Mehmet Berkant Yaylan, 12. Canpolat Çelik, 18. Yiğit Gümüş, 20. Yiğit Kadıoğlu, 67. İbrahim Burak Doğan, 90. Mehmet Ali Can
Teknik Sorumlu
Ramazan Silin
Goller
Ahmet Çelik,19.dk (f), Muzaffer Özcanlı,50.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Muzaffer Özcanlı 32.dk, Sarı Kart Hakan Can Çimen 71.dk, Sarı Kart İlkay Gül 90+2.dk, Sarı Kart Mustafa Çay 86.dk, Sarı Kart Mustafa Çiçekli 20.dk, Sarı Kart Ahmet Çelik 78.dk, Sarı Kart Özcan Atalay 63.dk
Oyundan Çıkanlar
Muzaffer Özcanlı 82.dk, Oğuzhan Gençer 82.dk, Erdal Kaya 46.dk, Özcan Atalay 66.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Ali Can 82.dk, Canpolat Çelik 82.dk, Yiğit Gümüş 46.dk, Yiğit Kadıoğlu 66.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Düzcespor
|25
|14
|5
|6
|40
|26
|47
|14
|2
|Adıyaman 1954 SK
|26
|12
|11
|3
|31
|17
|47
|14
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|25
|13
|6
|6
|30
|16
|45
|14
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|26
|12
|8
|6
|28
|19
|44
|9
|5
|Bursa Yıldırımspor
|25
|12
|7
|6
|32
|20
|43
|12
|6
|Bayrampaşa
|25
|11
|6
|8
|37
|25
|39
|12
|7
|52 Orduspor FK
|26
|9
|11
|6
|38
|24
|38
|14
|8
|Alanya Kestelspor
|25
|8
|9
|8
|29
|29
|33
|0
|9
|Siirt İl Özel İdare
|26
|8
|8
|10
|21
|37
|32
|-16
|10
|Modafen
|25
|8
|6
|11
|28
|31
|30
|-3
|11
|Karaköprü Belediyespor
|25
|6
|11
|8
|31
|34
|29
|-3
|12
|Kozan Spor FK
|26
|6
|11
|9
|16
|21
|29
|-5
|13
|Bergama Belediyespor
|25
|6
|10
|9
|26
|32
|28
|-6
|14
|Silivrispor
|26
|6
|10
|10
|23
|36
|28
|-13
|15
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|25
|7
|6
|12
|30
|40
|27
|-10
|16
|Sultanbeyli Bld.
|26
|7
|4
|15
|19
|33
|25
|-14
|17
|Muğlaspor
|25
|2
|9
|14
|19
|38
|15
|-19
Fikstür
|21.03.2021
|1954 Kelkit Bld.Spor
|2-2
|Karaköprü Belediyespor
|21.03.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-2
|Bayrampaşa
|21.03.2021
|52 Orduspor FK
|3-0
|Kestelspor
|21.03.2021
|Sultanbeyli Bld.
|1-0
|Bursa Yıldırımspor
|21.03.2021
|Muğlaspor
|1-2
|Kozan Spor FK
|21.03.2021
|Modafen
|4-0
|Silivrispor
|21.03.2021
|Bergama Belediyespor
|3-1
|Siirt İl Özel İdare
|21.03.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|0-0
|Adıyaman 1954 SK