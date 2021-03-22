Muğlaspor, Kozan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında Muğlaspor, Kozan Spor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Muğlaspor ve Kozan Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında Muğlaspor sahasında Kozan Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Muğlaspor - Kozan Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadyumunda oynanan maç 1-2 sona erdi. Muğlaspor Kozan Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Muğla Atatürk Std. - Muğla



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



Muğlaspor Kozan Spor Maçının Hakemleri

Mikail Cihangir(hakem), Burak Gültek(1. Yardımcı Hakem), Adnan Akbulut(2. Yardımcı Hakem), Veysel Yamaç(dördüncü Hakem)

Muğlaspor

Muğlaspor İlk 11

25. Barış Başkan, 10. İbrahim Can Köse, 35. Taner Çekiç, 41. Emre Okur, 42. Ömer Faruk Canbirdi, 53. Fatih Gültekin, 55. Burçin Yüksel, 77. Emre Yıldırım, 81. Muhammed Emel, 90. Barış Sungur, 99. Osman Kocaağa



Yedekler

70. Hasan Çelebi, 17. Erol Aydın, 21. Muhammet Mustafa Gundak, 29. Emirhan Çalışkan, 31. Berkant Kavzar, 75. Gürkan Başkan, 88. Volkan Serim



Teknik Sorumlu

Mehmet Akbulut



Goller

Emre Okur,72.dk (p)



Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Taner Çekiç 79.dk, Osman Kocaağa 55.dk, Ömer Faruk Canbirdi 46.dk, Barış Sungur 46.dk, Muhammed Emel 79.dk



Oyuna Girenler

Muhammet Mustafa Gundak 79.dk, Volkan Serim 55.dk, Erol Aydın 46.dk, Berkant Kavzar 46.dk, Emirhan Çalışkan 79.dk

Kozan Spor

Kozan Spor İlk 11

1. Engin Tuna, 6. Oğuzhan Gençer, 8. Özcan Atalay, 9. Muzaffer Özcanlı, 15. Mustafa Çiçekli, 19. Sirac Susancak, 27. Erdal Kaya, 37. Mustafa Çay, 45. İlkay Gül, 47. Ahmet Çelik, 98. Hakan Can Çimen



Yedekler

66. Toprak Uçar, 3. Mehmet Berkant Yaylan, 12. Canpolat Çelik, 18. Yiğit Gümüş, 20. Yiğit Kadıoğlu, 67. İbrahim Burak Doğan, 90. Mehmet Ali Can



Teknik Sorumlu

Ramazan Silin



Goller

Ahmet Çelik,19.dk (f), Muzaffer Özcanlı,50.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Muzaffer Özcanlı 32.dk, Sarı Kart Hakan Can Çimen 71.dk, Sarı Kart İlkay Gül 90+2.dk, Sarı Kart Mustafa Çay 86.dk, Sarı Kart Mustafa Çiçekli 20.dk, Sarı Kart Ahmet Çelik 78.dk, Sarı Kart Özcan Atalay 63.dk



Oyundan Çıkanlar

Muzaffer Özcanlı 82.dk, Oğuzhan Gençer 82.dk, Erdal Kaya 46.dk, Özcan Atalay 66.dk



Oyuna Girenler

Mehmet Ali Can 82.dk, Canpolat Çelik 82.dk, Yiğit Gümüş 46.dk, Yiğit Kadıoğlu 66.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Düzcespor 25 14 5 6 40 26 47 14 2 Adıyaman 1954 SK 26 12 11 3 31 17 47 14 3 68 Aksaray Belediyespor 25 13 6 6 30 16 45 14 4 1954 Kelkit Bld.Spor 26 12 8 6 28 19 44 9 5 Bursa Yıldırımspor 25 12 7 6 32 20 43 12 6 Bayrampaşa 25 11 6 8 37 25 39 12 7 52 Orduspor FK 26 9 11 6 38 24 38 14 8 Alanya Kestelspor 25 8 9 8 29 29 33 0 9 Siirt İl Özel İdare 26 8 8 10 21 37 32 -16 10 Modafen 25 8 6 11 28 31 30 -3 11 Karaköprü Belediyespor 25 6 11 8 31 34 29 -3 12 Kozan Spor FK 26 6 11 9 16 21 29 -5 13 Bergama Belediyespor 25 6 10 9 26 32 28 -6 14 Silivrispor 26 6 10 10 23 36 28 -13 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 25 7 6 12 30 40 27 -10 16 Sultanbeyli Bld. 26 7 4 15 19 33 25 -14 17 Muğlaspor 25 2 9 14 19 38 15 -19

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