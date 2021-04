Muğlaspor, Silivrispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Muğlaspor, Silivrispor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Muğlaspor ve Silivrispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Muğlaspor sahasında Silivrispor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Muğlaspor - Silivrispor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Muğlaspor Silivrispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Muğla Atatürk Std. - Muğla



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



Muğlaspor Silivrispor Maçının Hakemleri

Ahmet Resuloğlu(hakem), Gökhan Yüksel(1. Yardımcı Hakem), Metin Uçar(2. Yardımcı Hakem), Salih Taştepe(dördüncü Hakem)

Muğlaspor

Muğlaspor İlk 11

22. Nusret Can Körümdük, 10. İbrahim Can Köse, 21. Muhammet Mustafa Gundak, 24. İbrahim İçuz, 35. Taner Çekiç, 41. Emre Okur, 55. Burçin Yüksel, 75. Gürkan Başkan, 77. Emre Yıldırım, 88. Volkan Serim, 99. Osman Kocaağa



Yedekler

70. Hasan Çelebi, 4. Bayram Enes An, 13. Bülent Kalecikli, 17. Erol Aydın, 26. Buğrahan Yılmaz, 52. Altan Kılıç, 54. Ender Acar



Teknik Sorumlu

Mehmet Akbulut



Goller

{homeGoal}



Kartlar

Sarı Kart Taner Çekiç 15.dk, Sarı Kart İbrahim İçuz 80.dk



Oyundan Çıkanlar

Taner Çekiç 70.dk, Emre Yıldırım 83.dk, İbrahim Can Köse 60.dk, Muhammet Mustafa Gundak 83.dk



Oyuna Girenler

Buğrahan Yılmaz 70.dk, Erol Aydın 83.dk, Bülent Kalecikli 60.dk, Ender Acar 83.dk

Silivrispor

Silivrispor İlk 11

13. Alper Kağan Çakır, 5. Sercan Besler, 8. Mustafa Cevret, 17. Tufan Deniz Gelen, 22. Oğuz Yavuz, 42. Şehmus Aslan, 54. Emre Sofuoğlu, 55. Ardahan Gündoğdu, 58. Bülent Demir, 70. Muhammet Sait Özvardar, 80. Ramazan Çeri



Yedekler

1. Mert Danışmaz, 7. Yusuf Apaydın, 14. Soner Ergençay, 23. Cankat Algür, 33. Veli Uğur Kara, 61. Ömer Memiş, 89. Mert Yılmaz



Teknik Sorumlu

Sertan Güriz



Goller

{awayGoal}



Kartlar

Sarı Kart Muhammet Sait Özvardar 41.dk, Sarı Kart Sercan Besler 72.dk



Oyundan Çıkanlar

Mustafa Cevret 83.dk, Muhammet Sait Özvardar 90.dk, Sercan Besler 90.dk, Şehmus Aslan 64.dk



Oyuna Girenler

Veli Uğur Kara 83.dk, Cankat Algür 90.dk, Mert Yılmaz 90.dk, Soner Ergençay 64.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 27 14 7 6 35 20 49 15 3 Düzcespor 27 14 7 6 40 26 49 14 4 68 Aksaray Belediyespor 27 14 6 7 32 18 48 14 5 1954 Kelkit Bld.Spor 28 12 9 7 28 21 45 7 6 52 Orduspor FK 27 9 12 6 38 24 39 14 7 Bayrampaşa 27 11 6 10 38 29 39 9 8 Siirt İl Özel İdare 28 9 8 11 22 38 35 -16 9 Alanya Kestelspor 27 8 10 9 30 31 34 -1 10 Modafen 27 9 6 12 30 33 33 -3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 27 9 6 12 34 40 33 -6 12 Bergama Belediyespor 27 7 11 9 29 33 32 -4 13 Karaköprü Belediyespor 27 6 12 9 33 37 30 -4 14 Kozan Spor FK 27 6 11 10 18 24 29 -6 15 Sultanbeyli Bld. 28 8 5 15 21 34 29 -13 16 Silivrispor 28 6 11 11 23 39 29 -16 17 Muğlaspor 27 3 10 14 21 39 19 -18

Fikstür