Gülben Ergen, "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü NFT olarak satacakHekimoğlu Trabzon 1 - 1 Manisa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAmed Sportif Faaliyetler 1 - 1 Afjet Afyonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBergama Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTarsus İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuPazarspor, Tetiş Yapı Elazığspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuEyüpspor, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSilahtaroğlu Van Spor, Bayburt Özel İdare Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSakaryaspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKırklarelispor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Muğlaspor, Silivrispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Muğlaspor, Silivrispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Muğlaspor, Silivrispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Muğlaspor, Silivrispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Muğlaspor, Silivrispor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Muğlaspor ve Silivrispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Muğlaspor sahasında Silivrispor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Muğlaspor - Silivrispor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.

Muğlaspor  Silivrispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Muğla Atatürk Std. - Muğla

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Muğlaspor Silivrispor Maçının Hakemleri
Ahmet Resuloğlu(hakem), Gökhan Yüksel(1. Yardımcı Hakem), Metin Uçar(2. Yardımcı Hakem), Salih Taştepe(dördüncü Hakem)

MUĞLASPORMuğlaspor

Muğlaspor İlk 11
22. Nusret Can Körümdük, 10. İbrahim Can Köse, 21. Muhammet Mustafa Gundak, 24. İbrahim İçuz, 35. Taner Çekiç, 41. Emre Okur, 55. Burçin Yüksel, 75. Gürkan Başkan, 77. Emre Yıldırım, 88. Volkan Serim, 99. Osman Kocaağa

Yedekler
70. Hasan Çelebi, 4. Bayram Enes An, 13. Bülent Kalecikli, 17. Erol Aydın, 26. Buğrahan Yılmaz, 52. Altan Kılıç, 54. Ender Acar

Teknik Sorumlu
Mehmet Akbulut

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Taner Çekiç 15.dk, Sarı Kart İbrahim İçuz 80.dk

Oyundan Çıkanlar
Taner Çekiç 70.dk, Emre Yıldırım 83.dk, İbrahim Can Köse 60.dk, Muhammet Mustafa Gundak 83.dk

Oyuna Girenler
Buğrahan Yılmaz 70.dk, Erol Aydın 83.dk, Bülent Kalecikli 60.dk, Ender Acar 83.dk

SİLİVRİSPORSilivrispor

Silivrispor İlk 11
13. Alper Kağan Çakır, 5. Sercan Besler, 8. Mustafa Cevret, 17. Tufan Deniz Gelen, 22. Oğuz Yavuz, 42. Şehmus Aslan, 54. Emre Sofuoğlu, 55. Ardahan Gündoğdu, 58. Bülent Demir, 70. Muhammet Sait Özvardar, 80. Ramazan Çeri

Yedekler
1. Mert Danışmaz, 7. Yusuf Apaydın, 14. Soner Ergençay, 23. Cankat Algür, 33. Veli Uğur Kara, 61. Ömer Memiş, 89. Mert Yılmaz

Teknik Sorumlu
Sertan Güriz

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Muhammet Sait Özvardar 41.dk, Sarı Kart Sercan Besler 72.dk

Oyundan Çıkanlar
Mustafa Cevret 83.dk, Muhammet Sait Özvardar 90.dk, Sercan Besler 90.dk, Şehmus Aslan 64.dk

Oyuna Girenler
Veli Uğur Kara 83.dk, Cankat Algür 90.dk, Mert Yılmaz 90.dk, Soner Ergençay 64.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor27147635204915
3Düzcespor27147640264914
468 Aksaray Belediyespor27146732184814
51954 Kelkit Bld.Spor2812972821457
652 Orduspor FK27912638243914
7Bayrampaşa27116103829399
8Siirt İl Özel İdare289811223835-16
9Alanya Kestelspor278109303134-1
10Modafen279612303333-3
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor279612344033-6
12Bergama Belediyespor277119293332-4
13Karaköprü Belediyespor276129333730-4
14Kozan Spor FK2761110182429-6
15Sultanbeyli Bld.288515213429-13
16Silivrispor2861111233929-16
17Muğlaspor2731014213919-18

Fikstür

01.04.0021Modafen2-1Bayrampaşa
01.04.0021Kozan Spor FK2-3Adıyaman 1954 SK
01.04.0021Sultanbeyli Bld.0-0Düzcespor
01.04.0021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Siirt İl Özel İdare
01.04.0021Bergama Belediyespor1-1Karaköprü Belediyespor
01.04.00211954 Kelkit Bld.Spor0-0Kestelspor
01.04.0021Muğlaspor0-0Silivrispor
01.04.002168 Aksaray Belediyespor0-1Bursa Yıldırımspor
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT