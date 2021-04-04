Muğlaspor, Silivrispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Muğlaspor, Silivrispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında Muğlaspor, Silivrispor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Muğlaspor ve Silivrispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında Muğlaspor sahasında Silivrispor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Muğlaspor - Silivrispor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Muğla Atatürk Std. - Muğla stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Muğlaspor Silivrispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Muğla Atatürk Std. - Muğla
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Muğlaspor Silivrispor Maçının Hakemleri
Ahmet Resuloğlu(hakem), Gökhan Yüksel(1. Yardımcı Hakem), Metin Uçar(2. Yardımcı Hakem), Salih Taştepe(dördüncü Hakem)
Muğlaspor İlk 11
22. Nusret Can Körümdük, 10. İbrahim Can Köse, 21. Muhammet Mustafa Gundak, 24. İbrahim İçuz, 35. Taner Çekiç, 41. Emre Okur, 55. Burçin Yüksel, 75. Gürkan Başkan, 77. Emre Yıldırım, 88. Volkan Serim, 99. Osman Kocaağa
Yedekler
70. Hasan Çelebi, 4. Bayram Enes An, 13. Bülent Kalecikli, 17. Erol Aydın, 26. Buğrahan Yılmaz, 52. Altan Kılıç, 54. Ender Acar
Teknik Sorumlu
Mehmet Akbulut
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Taner Çekiç 15.dk, Sarı Kart İbrahim İçuz 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Taner Çekiç 70.dk, Emre Yıldırım 83.dk, İbrahim Can Köse 60.dk, Muhammet Mustafa Gundak 83.dk
Oyuna Girenler
Buğrahan Yılmaz 70.dk, Erol Aydın 83.dk, Bülent Kalecikli 60.dk, Ender Acar 83.dk
Silivrispor İlk 11
13. Alper Kağan Çakır, 5. Sercan Besler, 8. Mustafa Cevret, 17. Tufan Deniz Gelen, 22. Oğuz Yavuz, 42. Şehmus Aslan, 54. Emre Sofuoğlu, 55. Ardahan Gündoğdu, 58. Bülent Demir, 70. Muhammet Sait Özvardar, 80. Ramazan Çeri
Yedekler
1. Mert Danışmaz, 7. Yusuf Apaydın, 14. Soner Ergençay, 23. Cankat Algür, 33. Veli Uğur Kara, 61. Ömer Memiş, 89. Mert Yılmaz
Teknik Sorumlu
Sertan Güriz
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Muhammet Sait Özvardar 41.dk, Sarı Kart Sercan Besler 72.dk
Oyundan Çıkanlar
Mustafa Cevret 83.dk, Muhammet Sait Özvardar 90.dk, Sercan Besler 90.dk, Şehmus Aslan 64.dk
Oyuna Girenler
Veli Uğur Kara 83.dk, Cankat Algür 90.dk, Mert Yılmaz 90.dk, Soner Ergençay 64.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|27
|14
|7
|6
|35
|20
|49
|15
|3
|Düzcespor
|27
|14
|7
|6
|40
|26
|49
|14
|4
|68 Aksaray Belediyespor
|27
|14
|6
|7
|32
|18
|48
|14
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|28
|12
|9
|7
|28
|21
|45
|7
|6
|52 Orduspor FK
|27
|9
|12
|6
|38
|24
|39
|14
|7
|Bayrampaşa
|27
|11
|6
|10
|38
|29
|39
|9
|8
|Siirt İl Özel İdare
|28
|9
|8
|11
|22
|38
|35
|-16
|9
|Alanya Kestelspor
|27
|8
|10
|9
|30
|31
|34
|-1
|10
|Modafen
|27
|9
|6
|12
|30
|33
|33
|-3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|27
|9
|6
|12
|34
|40
|33
|-6
|12
|Bergama Belediyespor
|27
|7
|11
|9
|29
|33
|32
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|27
|6
|12
|9
|33
|37
|30
|-4
|14
|Kozan Spor FK
|27
|6
|11
|10
|18
|24
|29
|-6
|15
|Sultanbeyli Bld.
|28
|8
|5
|15
|21
|34
|29
|-13
|16
|Silivrispor
|28
|6
|11
|11
|23
|39
|29
|-16
|17
|Muğlaspor
|27
|3
|10
|14
|21
|39
|19
|-18
Fikstür
|01.04.0021
|Modafen
|2-1
|Bayrampaşa
|01.04.0021
|Kozan Spor FK
|2-3
|Adıyaman 1954 SK
|01.04.0021
|Sultanbeyli Bld.
|0-0
|Düzcespor
|01.04.0021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Siirt İl Özel İdare
|01.04.0021
|Bergama Belediyespor
|1-1
|Karaköprü Belediyespor
|01.04.0021
|1954 Kelkit Bld.Spor
|0-0
|Kestelspor
|01.04.0021
|Muğlaspor
|0-0
|Silivrispor
|01.04.0021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Bursa Yıldırımspor