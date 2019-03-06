Muğlaspor-Turgutluspor: 1-1

STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Mustafa Yüksel (xx), Mehmet Özer (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xx) - Ramazan (xx) (Dk. 85 Erol), Zeki (xx), Cebrail (xx), Sinan (x) (Dk. 70 Mükail x), Rıdvan (xx), Akın (xxx), Murat Can (xx), Semih (xx) (Dk. 90 Polat), Fırat (xx), Mustafa (xxx)

TURGUTLUSPOR: Cihan (xxx) - Emre (xx), Kadir (xx), Ertuğrul (x) (Dk. 46 Melih xxx), Özkan (xx), Mehmet (x) (Dk. 70 Gökhan x), Şeyhmus (xx), Güner (xx), Tayfun (xx), Salim (xx) (Dk. 87 Yusuf (?), Necmi (xx)

GOLLER: Dk.18 Akın (Muğlaspor) - Dk. 66 Melih (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Sinan, Barış, Akın, Fırat, Murat Can (Muğlaspor) - Tayfun, Mehmet İncebacak (Turgutluspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Ege derbisinde Muğlaspor evinde Turgutluspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla üst üste 3'üncü beraberliğini alan ve galibiyet hasreti 7 haftaya yükselen Muğlaspor 29 puanla 11'inci sıradaki yerini korudu. Play-Off yarışında fırsat kaçıran Turgutluspor ise 35 puanla 6'ncı basamağa yükseldi. Ev sahibi ekibin golünü 18'inci dakikada Akın, konuk takımın golünü 66'ncı dakikada Melih kaydetti.

18'inci dakikada Muğlaspor öne geçti. Sağ kanattan Sinan'ın kullandığı korner atışında boşta kalan topu Akın filelere yolladı: 1-0.

32'nci dakikada Muğlaspor atağında Semih'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

64'üncü dakikada Rıdvan'ın ceza alanı içinden yakın mesafeden vuruşunda Turgutluspor kalecisi Cihan, mutlak gole izin vermedi.

66'ncı dakikada Turgutluspor eşitliği yakaladı. Emre'nin ceza sahası içine ortaladığı topu kaleci Barış tokatladı. Savunmanın uzaklaştırmadığı topu Melih ağlarla buluşturdu: 1-1.

78'inci dakikada kaleci Cihan, karşı karşıya pozisyonda Muğlasporlu Murat Can'a gol izni vermedi.

Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.

FOTOĞRAFLI

DHA